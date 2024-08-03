نجم النصر "كريستيانو رونالدو" ضمن أفضل تشكيلة بالعالم للاعبين فوق 34 عامًا

كشفت تقارير صحفية عن أفضل تشكيلة في العالم للاعبين العالميين الذين تزيد أعمارهم على 34 عامًا في الوقت الحالي.
وحضر بالتشكيلة العالمية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر والمنتخب البرتغالي، الذي بلغ من العمر 39 عامًا.
وجاءت التشكيلة العالمية بحسب موقع "Score90" على النحو الآتي:
حراسة المرمى: مانويل نوير (38 عامًا).
مركز الهجوم: رونالدو (39 عامًا)، ليونيل ميسي (37 عامًا)، روبرت ليفاندوفسكي (35 عامًا).
مركز الوسط: لوكا مودريتش (38 عامًا)، هندرسون (34 عامًا)، هنريك مخيتاريان (35 عامًا).
خط الدفاع: يوري بيرتشيتشي (34 عامًا)، سيرجيو راموس (38 عامًا)، ماتس هوملز (35 عامًا)، كايل ووكر (34 عامًا).