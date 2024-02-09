اختتام الدورة التدريبية للمدربين المحترفين الآسيوية "Pro" بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي

اختتمت الدورة التدريبية للمدربين المحترفين الآسيوية (Pro)، والتي نظّمها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في الرياض على مدى 5 أيام.
وجاءت الدورة تفعيلًا للشراكة بين الاتحاديين السعودي والفرنسي بمشاركة 22 مدربًا وطنيًا، وقدم الدورة المدربون الفرنسيون فيليب مونتانييه وباتريك جونفالون، ورئيس قسم التدريب فرانك ثيفيلييه، ومسؤول التدريب لوران شاتريفو، وذلك تحت إشراف المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارغيت، وبحضور المحاضرين الوطنيين المعتمدين خالد الفرحان وبندر الأحمدي، ومشبب زياد.
وشهدت الدورة مناقشة عدد من المواضيع، أبرزها دعم التحول العملي إلى البيئة وتعزيز رؤية مشتركة بطريقة منهجية، وتعزيز تنمية المهارات، بالإضافة لمحاضرات نظرية وتطبيق عملي من خلال تمارين لياقية وفنية منوعة تستهدفها هذه الدورة.
يذكر أن الدورة التدريبية للمدربين المحترفين الآسيوية (Pro) جاءت ضمن جهود الاتحاد السعودي لدعم المدربين الوطنيين من أجل مواصلة مسيرتهم التدريبية سواء مع الأندية أو المنتخبات الوطنية.