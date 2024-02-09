اختتام الدورة التدريبية للمدربين المحترفين الآسيوية "Pro" بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي

وجاءت الدورة تفعيلًا للشراكة بين الاتحاديين السعودي والفرنسي بمشاركة 22 مدربًا وطنيًا، وقدم الدورة المدربون الفرنسيون فيليب مونتانييه وباتريك جونفالون، ورئيس قسم التدريب فرانك ثيفيلييه، ومسؤول التدريب لوران شاتريفو، وذلك تحت إشراف المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارغيت، وبحضور المحاضرين الوطنيين المعتمدين خالد الفرحان وبندر الأحمدي، ومشبب زياد.