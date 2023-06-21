أغسطس موعد انطلاق دوري روشن و الدوريات الأوروبية لموسم 2023-2024

من المقرر أن تعود عجلة كرة القدم الأوروبية على صعيد الدوريات المحلية، إلى الدوران في شهر أغسطس القادم، وهو الموعد المعتاد لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024 في المملكة العربية السعودية والقارة العجوز.