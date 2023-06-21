أغسطس موعد انطلاق دوري روشن و الدوريات الأوروبية لموسم 2023-2024

من المقرر أن تعود عجلة كرة القدم الأوروبية على صعيد الدوريات المحلية، إلى الدوران في شهر أغسطس القادم، وهو الموعد المعتاد لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024 في المملكة العربية السعودية والقارة العجوز.
حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين 11 أغسطس المقبل، موعداً لانطلاق الموسم الرياضي الجديد من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024 ، ويختتم الموسم في 31 مايو.
وتشهد النسخة المقبلة من منافسات الدوري مشاركة 18 فريقاً لأول مرة، بعد قرار زيادة عدد الأندية في دوري روشن.
أعلنت رابطة "البريميرليغ" انطلاق الموسم الجديد يوم الجمعة 11 أغسطس 2023 بمباراة مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي يستضيف بيرنلي الصاعد إلى الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن تنتهي منافسات الدوري الإنجليزي يوم 19 مايو 2024 بإقامة جميع مباريات الجولة الـ38 (الأخيرة) في الموعد نفسه.
من المقرر أن ينطلق الموسم الكروي الجديد في إسبانيا يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، على أن تُقام مباراته الأخيرة يوم الأحد 26 مايو 2024.
سيبدأ الموسم الجديد من الدوري الإيطالي يوم الأحد 20 أغسطس القادم، على أن تُقام منافسات الجولة الختامية يوم الأحد 26 مايو 2024.
وسينطلق الموسم الكروي في ألمانيا بعد أسبوع واحد من نظيريه في إنجلترا وإسبانيا، وبالتحديد يوم الجمعة 18 أغسطس 2023.
وجرت العادة في ألمانيا أن يقص حامل اللقب شريط مباريات الموسم الجديد، وعليه ستحدد القرعة المقررة يوم 30 يونيو/حزيران الجاري هوية الفريق الذي سيواجه بايرن ميونخ في المباراة الأولى.
أما ختام الدوري الألماني فسيكون يوم السبت 18 مايو 2024، في اليوم نفسه من نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسيبدأ الموسم الجديد يوم 12 أغسطس القادم على أن ينتهي يوم السبت 18 مايو 2024 بإقامة مباريات الجولة الـ34.