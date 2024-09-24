أغلى الكؤوس: الهلال يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بإزاحة البكيرية

تأهَّل فريق الهلال الأول لكرة القدم "حامل اللقب" إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بعد إقصاء نظيره البكيرية بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بقيادة الحكم الأرجنتيني "سيباستيان زونينو".