أغلى الكؤوس: الهلال يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بإزاحة البكيرية

تأهَّل فريق الهلال الأول لكرة القدم "حامل اللقب" إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بعد إقصاء نظيره البكيرية بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بقيادة الحكم الأرجنتيني "سيباستيان زونينو".
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب "ماركوس ليناردو" من ركلة جزاء في الدقيقة الـ41.
وكان قائم البكيرية قد تكفل بالتصدي لتسديدة لاعب الهلال "سافيتش" في الدقيقة الـ26 من زمن الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني أضاع قائد الأزرق "سالم الدوسري" فرصة التعزيز بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ88.
ولم تكن الدقائق الثماني من الوقت بدلاً من الضائع كافية لعودة البكيرية للمباراة؛ ليودع المسابقة عبر بوابة الهلال.