أمير منطقة حائل يتوج الفائزين برالي حائل تويوتا الدولي 2022

توج الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة في منتزه المغواة للاحتفالات بحائل أمس السبت، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأول برالي حائل تويوتا الدولي 2022 في نسخته الـ 18، والتي تمثل الجولة السابعة من كأس العالم لراليات الباها من الاتحادين الدوليين للسيارات "فيا" والدرّاجات النارية "فيم"، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الباها، والجولة الثالثة من بطولة تويوتا السعودية للراليات الصحراوية، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات.
وأشاد الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل بجهود ودعم أمير منطقة حائل من التعاون والتسهيلات لتنظيم رالي حائل تويوتا الدولي 2022 إحدى جولات كأس العالم للراليات الصحراوية "باها" وبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، مؤكدًا أن الجهود الكبيرة التي بذلت وتبذل كل عام في تنظيم هذا الحدث الكبير أوصلت رالي حائل الدولي إلى العالمية.
وأشار إلى أنه تم إدراج فئة الدراجات النارية في رالي حائل هذا العالم في كأس العالم للراليات الصحراوية "باها" تحت إشراف الاتحاد الدولي للدراجات النارية وذلك للمرة الأولى في تاريخ الرالي، مثنيًا على جهود الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية ووزارة الرياضة وهيئة تطوير منطقة حائل والشريك الرسمي للرالي عبد اللطيف جميل تويوتا طيلة مدة إقامة هذا الرالي للوصول إلى الاحترافية الرياضية في غضون سنوات قليلة.
عقب ذلك كلمة الرعاة ألقاها نيابة عنهم المدير التنفيذي لعبد اللطيف جميل للسيارات الدكتور إبراهيم باداود أكد خلالها أن رالي حائل أصبح علامة بارزة في مسيرة رياضة السيارات والدراجات النارية العالمية واحتفالية نموذجية دولية وأحد الأمثلة المهمة في النهضة الحضارية والرياضية بالمملكة، مشيرًا إلى أن رالي حائل يشكل حراكًا اقتصاديًا وسياحيًا بالمنطقة بما يصحبه من أنشطة وبرامج وفعاليات متنوعة ومتميزة، في ظل الدعم والرعاية والتمكين من القيادة الرشيدة -أيدها الله- للشباب والشابات للإبداع والتميز في المجالات كافة، وتحقيق الأهداف المأمولة وفق رؤية المملكة 2030.
وتوج المتسابقين أبطال رالي حائل تويوتا الدولي2022, حيث جاء في مقدمتهم السائق السعودي يزيد الراجحي في "فيا كروس كانتري"، فيما حقق السائق التشيكيا ميروسلاف زابليتال المركز الثاني، وحصل الأرجنتيني فرناندو ألفاريز على المركز الثالث، وفي فئة الدرّاجات النارية حقق المتسابق الإماراتي محمد البلوشي المركز الأول، بينما جاء المتسابق الكويتي عبدالله الشطي في المركز الثاني، وحقق المركز الثالث المتسابق مشعل الغنيم، أما في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز" فحقق المركز الأول المتسابق السعودي هيثم التويجري، كما حقق المتسابق السعودي عبدالمجيد الخليفي المركز الثاني، فيما حصل المتسابق الإماراتي عبدالعزيز أهلي على المركز الثالث.
ورفع أمير منطقة حائل شكره للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على الدعم الكبير للرياضات السعودية، حامدًا الله على سلامة جميع المشاركين بالرالي، مباركًا نجاح البطولة التي تتألق بها حائل في كل عام طيلة الـ 18 سنة الماضية، مؤكدًا أن الطبيعة والمنطقة والأجواء والمتسابقين لعبت دورًا مهمًا في تحقيق أبعاد المهرجان النفسية والسياحية وتركت الأثر الجميل في جميع الحاضرين في المنطقة.
وأكد نجاح المملكة في تنظيم أي فعالية تقوم بها من خلال قدرة هذه الدولة المباركة ومن خلال أبناء المملكة في تميزهم على تنظيم أي فعالية، متطلعًا إلى أن تكون في المستقبل هناك قيمة مضافة أخرى جديدة لرالي حائل، مشيرًا إلى أن إدراج بطولة الدراجات النارية في رالي حائل للعالمية أثرى هذا الحدث الرياضي الكبير، متطلعًا لتحقيق المزيد من الإنجازات والتميز بالمملكة وفق تطلعات القيادة الرشيدة.
وبيّن أن منطقة حائل فرضت نفسها على بطولة الراليات بما تتميز به من القدرة المكانية التي أعطتها الأولوية والاستيعاب والأيقونة للمغامرة وبتميز أبنائها لتكون رافدًا مهمًا في الأبعاد الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، منوهًا بأن رالي دكار يثري رالي حائل ويساند كل منهما الآخر في إيجاد المناخ الرياضي لمحركات السيارات.
حضر الحفل وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، وعددٌ من المسؤولين في الإدارات الحكومية في المنطقة من مدنيين وعسكريين وضيوف الرالي.