أمير منطقة حائل يتوج الفائزين برالي حائل تويوتا الدولي 2022

وأكد نجاح المملكة في تنظيم أي فعالية تقوم بها من خلال قدرة هذه الدولة المباركة ومن خلال أبناء المملكة في تميزهم على تنظيم أي فعالية، متطلعًا إلى أن تكون في المستقبل هناك قيمة مضافة أخرى جديدة لرالي حائل، مشيرًا إلى أن إدراج بطولة الدراجات النارية في رالي حائل للعالمية أثرى هذا الحدث الرياضي الكبير، متطلعًا لتحقيق المزيد من الإنجازات والتميز بالمملكة وفق تطلعات القيادة الرشيدة.