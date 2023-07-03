"فيفا" يمتدح صفقة انتقال الكرواتي "بروزوفيتش" لـ"النصر": عالمي يليق بالعالمي

يشار إلى أن بروزوفيتش خاض في ختام موسم 2022/ 2023، نهائي دوري أبطال أوروبا مع إنتر وانتهى بفوز مانشستر سيتي بهدف نظيف، كما ساعد منتخب بلاده في تحقيق المركز الثاني في كأس العالم 2018، وأسهم في تحقيق المركز الثالث في بطولة 2022 بقطر.