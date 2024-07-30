القادسية يقترب من ضم الموهبة الأرجنتينية إيكي فيرنانديز

ويعد لاعب خط الوسط فيرنانديز من أبرز المواهب الصاعدة بقوة في الكرة الأرجنتينية حيث يبلغ عمر اللاعب 22 سنة، حيث تأسس في الفئات السنية للنادي الأرجنتيني بوكا جونيورز، علمًا بأنه يشارك مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.