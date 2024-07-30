القادسية يقترب من ضم الموهبة الأرجنتينية إيكي فيرنانديز

اقترب نادي القادسية، الوافد الجديد لدوري روشن السعودي للمحترفين، من حسم صفقة الموهبة الأرجنتينية إيكي فيرنانديز، لاعب بوكا جونيورز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) : "فإن نادي القادسية قام باتخاذ الخطوات الأخيرة لحسم صفقة انتقال اللاعب الشاب إيكي فيرنانديز، لصفوفه خلال هذا الصيف.
وأشار خبير سوق انتقالات اللاعبين إلى أن القادسية جاهز لتفعيل الشرط الجزائي للاعب خط الوسط ، البالغ 15 مليون دولار المتضمن في عقده مع فريقه بوكا جونيورز الأرجنتيني .
وأوضح "رودي غاليتي" أنه يتم مناقشة التفاصيل الأخيرة بشأن العقد، حيث سيوقع اللاعب عقدًا لمدة 4 سنوات مع القادسية.
ويعد لاعب خط الوسط فيرنانديز من أبرز المواهب الصاعدة بقوة في الكرة الأرجنتينية حيث يبلغ عمر اللاعب 22 سنة، حيث تأسس في الفئات السنية للنادي الأرجنتيني بوكا جونيورز، علمًا بأنه يشارك مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.