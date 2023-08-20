"يايسله" مدرب الأهلي .. إصابة قوية تنهي مسيرته كلاعب وتنقله لمكانة مميزة في عالم التدريب

وأضاف:" لم يكن ذلك متعلقًا فقط بالتوجه الكروي وليس عن جوليان على الإطلاق، ولكن كان المقصود بشكل عام، لأنني لست من محبي المقارنات، هناك ما هو أكثر بكثير من كونك مدربًا من مجرد التكتيكات -الطريقة التي تتعامل بها مع اللاعبين والموظفين، والطريقة التي تتعامل بها معهم، والطريقة التي تظهر بها في الأماكن العامة وما إلى ذلك ... لا أحد يشبهك. "