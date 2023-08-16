المفاوضات الشفهية تتواصل قبيل تقديم العرض.. النصر يخطط لضم نجم المان سيتي

كشف الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، عن صفقة جديدة قد تتم في غضون الأيام القادمة لنادي النصر، بطلب من المدرب لويس كاسترو.
وبحسب الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات؛ فإن مفاوضات شفهية تتقدم بصورة ملحوظة بين مسؤولين نصراويين والمدافع إيمريك لابورت؛ وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.
الجدير بالذكر أن المدرب لويس كاسترو هو مَن يرغب في استقطاب نجم مانشستر سيتي.
وأوضح الصحفي أنه لا يوجد عرض رسمي حتى الآن؛ لكن المفاوضات الشفهية تتقدم لحين الاتفاق ثم تقديم العرض.
يبلغ اللاعب من العمر 29 عامًا، وهو لاعب دولي في صفوف المنتخب الإسباني؛ حيث سَبَق له اللعب في أندية عدة أبرزها أتليتك بلباو.