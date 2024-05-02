تدشين مراسم قرعة بطولة "سماش السعودية 2024" لكرة الطاولة

وعبّر "وانغ" المصنف الأول عالميًا عن سعادته بوجوده في المملكة للمشاركة في سماش السعودية. وأضاف: "ليس من السهل استضافة حدث بهذا الحجم، ولا تمتلك العديد من الدول ومدنها، الإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك، ولكن ما شاهدته هنا من حيث الأجواء العامة والمنشآت هو أمر رائع. وهذا الأسبوع يُعد فرصة للحصول على المزيد من نقاط التصنيف، وأتمنى أن أوجد هنا مستقبلاً للمشاركة في المزيد من البطولات".