3 حكام سعوديين يشاركون في إدارة مباراة العراق وفيتنام

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 3 حكام سعوديين للمشاركة في إدارة مباراة العراق وفيتنام، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.
ويتألف طاقم التحكيم السعودي من هشام الرفاعي الذي سيتولى مسؤولية الحكم المساعد، وماجد الشمراني حكماً رابعاً، فيما سيكون عمر الجمل الحكم الخامس.
ويلتقي منتخب العراق مع فيتنام يوم الجمعة على إستاد الجنوب في الوكرة، ضمن مباريات دور ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً قطر 2023.
ويتأهل الفائز في هذه المباراة ليلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة قطر واليابان التي تقام يوم الخميس.