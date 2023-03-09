"جولة يوم العلم" تستكمل اليوم.. الهلال لمصالحة جماهيره أمام التعاون.. وأبها يبحث عن مناطق الأمان

فارق النقطة بين الفريقين يشعل مواجهة اللقاء، كما أن طموح الهلال العودة إلى الرياض بالنقاط الثلاث التي تعيده لمربع الكبار ومصالحة جماهيره، حين يعود إلى سكة الانتصارات من جديد، في حين يسعى التعاون إلى تكرار مواقفه الإيجابية مع الأزرق.