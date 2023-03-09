"جولة يوم العلم" تستكمل اليوم.. الهلال لمصالحة جماهيره أمام التعاون.. وأبها يبحث عن مناطق الأمان

تستكمل اليوم الجمعة منافسات "جولة يوم العلم" من دوري روشن السعودي لكرة القدم "الجولة 20" بمواجهتين.
يلتقي عند الرابعة عصرًا الفتح (السادس - 31 نقطة) مستضيفه أبها (الحادي عشر - 22 نقطة)، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.
الفتح يسعى إلى مواصلة تقديم عروضه الإيجابية وبلوغ مربع الكبار.
في المقابل يأمل أبها الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وخطف النقاط الثلاث، التي تقربه أكثر من مناطق الأمان.
وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة، يحل الهلال (الخامس - 33 نقطة) ضيفًا مزعجًا على نظيره التعاون (رابعًا - 34 نقطة) عند 8:30 مساءً.
فارق النقطة بين الفريقين يشعل مواجهة اللقاء، كما أن طموح الهلال العودة إلى الرياض بالنقاط الثلاث التي تعيده لمربع الكبار ومصالحة جماهيره، حين يعود إلى سكة الانتصارات من جديد، في حين يسعى التعاون إلى تكرار مواقفه الإيجابية مع الأزرق.