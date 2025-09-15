الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد العربي لدورة ومجلس جديد

وعبّر سموه عن خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – أيده الله – على ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للاتحاد وبرامجه وأنشطته، انطلاقًا من حرص القيادة على دعم الرياضة العربية وتعزيز قدرات الرياضيين، خاصة في مجال كرة القدم. وأضاف: "نسعد اليوم ببدء دورة انتخابية جديدة نتطلع من خلالها إلى تحقيق طموحات الرياضيين العرب وتعزيز برامج الاتحاد والنهوض بها، في الوقت الذي نحتفل فيه بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، مثمنين جهود الرؤساء والمسؤولين والقيادات الذين أسهموا في مسيرة الاتحاد وحضوره المتميز".