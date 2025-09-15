الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد العربي لدورة ومجلس جديد

نصّبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لمجلس الاتحاد بالتزكية لدورة جديدة (2025 – 2029)، وذلك خلال اجتماعها الـ 28 الذي عقد اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض.
وزكّت الجمعية العمومية كلاً من الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، والشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، والمهندس هاني أبو ريدة، وفوزي لقجع، وهاشم حيدر، وعبدالله الجنيبي، وأحمد يحيى، والدكتور معتصم جعفر، لعضوية مجلس الاتحاد، بالإضافة إلى الفريق جبريل الرجوب ممثل دولة فلسطين، وسمر نصار عن المقعد النسائي.
وفي كلمته، رحّب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بممثلي الجمعية العمومية، قائلاً: "أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وأشكر لكم حضوركم ومشاركتكم في أعمال الاجتماع الثامن والعشرين للجمعية العمومية للاتحاد العربي، سائلاً الله أن يوفقنا جميعًا لتحقيق تطلعات محبي رياضة كرة القدم العربية".
وعبّر سموه عن خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – أيده الله – على ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للاتحاد وبرامجه وأنشطته، انطلاقًا من حرص القيادة على دعم الرياضة العربية وتعزيز قدرات الرياضيين، خاصة في مجال كرة القدم. وأضاف: "نسعد اليوم ببدء دورة انتخابية جديدة نتطلع من خلالها إلى تحقيق طموحات الرياضيين العرب وتعزيز برامج الاتحاد والنهوض بها، في الوقت الذي نحتفل فيه بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، مثمنين جهود الرؤساء والمسؤولين والقيادات الذين أسهموا في مسيرة الاتحاد وحضوره المتميز".
وهنأ سموه الأشقاء في المملكة المغربية بالفوز باستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب البرتغال وإسبانيا، متمنيًا لهم التوفيق، كما عبّر عن فخره واعتزازه الكبيرين بفوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034، مؤكدًا أن العالم وعشاق كرة القدم سيشهدون تجربة فريدة في هذه النسخة، كما تمنى التوفيق للأشقاء في قطر باستضافة كأس العرب – فيفا للمنتخبات 2025.
وتطرّق سموه إلى الأوضاع الراهنة في فلسطين، قائلًا: "نجتمع اليوم في ظل ظروف وتطورات مؤلمة طالت الشباب والرياضيين وألحقت بهم الأذى في قطاع غزة، وما تبع ذلك من تدمير للبنية التحتية والملاعب والمنشآت الرياضية، وهو ما يعطل المسيرة الرياضية الفلسطينية. وأتقدم باسمي وباسمكم جميعًا بخالص العزاء والمواساة للشعب الفلسطيني الشقيق ولذوي الضحايا والمصابين، ومن بينهم منسوبو كرة القدم الفلسطينية، ونسأل الله الرحمة والمغفرة لهم والشفاء العاجل للمصابين". وأعرب سموه عن ثقته بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيضاعف جهوده لدعم الاتحاد الفلسطيني وتذليل الصعاب، مؤكّدًا التضامن كذلك مع دولة قطر تجاه ما تعرضت له من اعتداء سافر.
كما أبدى سموه تطلعه لنجاح المنتخبات العربية في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، مهنئًا منتخبات الأردن والمغرب وتونس بتأهلها، ومتمنيًا التوفيق لبقية المنتخبات في المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع توقيع اتفاقيات استضافة مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم مع اتحادات مصر والعراق والإمارات وليبيا ولبنان وموريتانيا، إضافة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث وقّع الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاءالله السلمي الاتفاقيات مع أمناء الاتحادات. كما تم توقيع اتفاقية مع شركة "تيمبو" لتأمين أطقم حكام مسابقات الاتحاد العربي وإطلاق الكرة الرسمية لها، إلى جانب التوقيع مع شركة "ذا برو" للتسويق الرياضي لتسويق حقوق رعاية المسابقات.
وعقد مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعه الـ 79 برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اعتمد فيه تقارير الأمانة العامة الإدارية والمالية، قبل أن يعقد الاجتماع الـ 80 للمجلس الجديد، حيث جرى اختيار نائبي رئيس الاتحاد: النائب الأول المهندس هاني أبو ريدة، والنائب الثاني الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.
وقدم سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي التهنئة لأعضاء المجلس الذين تمت تزكيتهم من قبل الجمعية العمومية، كما وافق المجلس على اختيار وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري عضوًا في مجلس الاتحاد العربي.
واطّلع سموه، بحضور نائبي الرئيس وأعضاء مجلس الاتحاد وممثلي الجمعية العمومية، على المعرض التاريخي المصاحب لاجتماعات الجمعية العمومية، الذي أقامته الأمانة العامة للاتحاد العربي احتفاءً بمرور خمسين عامًا على تأسيس الاتحاد.