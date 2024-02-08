في سهرة الرياض الكروية الليلة على ملعب "المملكة أرينا".. جماهير الهلال والنصر في تحدٍّ مبكر

شهد ملعبُ "المملكة أرينا" حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، قبل إطلاق صافرة بداية "ديربي الرياض"، الذي يجمع الهلال ونظيره النصر، مساء اليوم الخميس، في نهائي كأس موسم الرياض 2024.
وأشعلت جماهير الفريقين الحماس والتحدّي المبكر، قبل بداية المباراة بساعات.
النصر يخوض اللقاء وعينه على خطف الكأس من ملعب الغريم التقليدي، بقيادة النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، الذي بات جاهزًا لهذه القمة.
وفي المقابل يسعى الهلال إلى الظفر بكأس موسم الرياض؛ ليكون أول بطولة يحقّقها هذا الموسم، وأول لقب يحصده في ملعبه الجديد "المملكة أرينا"، بقيادة هدافه "ميتروفيتش".
يُشار إلى أنّ النصر يلعب بفرصتَي الفوز أو التعادل؛ لكسب البطولة، وذلك بعد سحقه إنتر ميامي الأمريكي بسداسية نظيفة؛ ما منحه أفضلية فارق الأهداف، فيما يلعب الهلال بفرصة الفوز فقط.
وشارك في بطولة موسم الرياض ثلاثةُ أندية؛ هي: الهلال، والنصر، و"إنتر ميامي" الأمريكي.