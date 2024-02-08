في سهرة الرياض الكروية الليلة على ملعب "المملكة أرينا".. جماهير الهلال والنصر في تحدٍّ مبكر

شهد ملعبُ "المملكة أرينا" حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، قبل إطلاق صافرة بداية "ديربي الرياض"، الذي يجمع الهلال ونظيره النصر، مساء اليوم الخميس، في نهائي كأس موسم الرياض 2024.