25 مشاركًا ومشاركةً في انطلاق دورة تحكيم الكرة الطائرة

نظّم الاتحاد السعودي لكرة الطائرة دورة الحكام المستجدين التي انطلقت في محافظة الطائف، وتستمر حتى 14 سبتمبر المقبل، وبالتنسيق مع معهد إعداد القادة، ويشارك فيها أكثر من 25 مشاركًا ومشاركةً، ويحاضر فيها الحكم العالمي أمين الطريفي والحكم الدولي يعقوب السبت.
وتحرص إدارة الحكام في الاتحاد على تنظيم العديد من الدورات التحكيمية في مختلف مناطق المملكة لتكوين قاعدة صلبة من الحكام، وبناء جيل واعد للتحكيم السعودي الذي قدّم نفسه من خلال مشاركاته في الكثير من البطولات الإقليمية والعالمية.
وقال المدير الفني لإدارة الحكام العالمي أمين الطريفي: إن إقامة مثل هذه الدورات تعتبر ركيزة أساسية لبناء جيل جديد من الحكام والحكمات، وإدارة الحكام برئاسة الدكتور خالد الزغيبي دائماً حريصة على توفير جميع المتطلبات التي تسهم في رفع مستوى التحكيم من خلال الاستعانة بالمحاضرين الدوليين، وتكثيف البرامج للاطلاع على كل ما هو جديد في قانون اللعبة.