25 مشاركًا ومشاركةً في انطلاق دورة تحكيم الكرة الطائرة

نظّم الاتحاد السعودي لكرة الطائرة دورة الحكام المستجدين التي انطلقت في محافظة الطائف، وتستمر حتى 14 سبتمبر المقبل، وبالتنسيق مع معهد إعداد القادة، ويشارك فيها أكثر من 25 مشاركًا ومشاركةً، ويحاضر فيها الحكم العالمي أمين الطريفي والحكم الدولي يعقوب السبت.