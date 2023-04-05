بعد تجاوزه "النصر".. "الأهلي" يتوّج بلقب دوري الطائرة

واستطاع "الهلال" كسب لقائه أمام "الوحدة" بثلاثة أشواط دون مقابل ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، فيما حافظ "الابتسام" على مركزه الثالث بـ44 نقطة رغم خسارته من "الفيصلي" بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليرفع "الفيصلي" رصيده 40 نقطة.