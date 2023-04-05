بعد تجاوزه "النصر".. "الأهلي" يتوّج بلقب دوري الطائرة

حسم الأهلي لقب دوري جاهز للكرة الطائرة هذا الموسم بعد فوزه على "النصر" بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي النصر بالرياض.
بهذا الفوز رفع "الأهلي" رصيده إلى 58 نقطة، وسيختتم "الأهلي" مباراته الأخيرة في المسابقة أمام "الفيصلي"؛ حيث سيتم تتويجه باللقب.
واستطاع "الهلال" كسب لقائه أمام "الوحدة" بثلاثة أشواط دون مقابل ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، فيما حافظ "الابتسام" على مركزه الثالث بـ44 نقطة رغم خسارته من "الفيصلي" بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليرفع "الفيصلي" رصيده 40 نقطة.
ونجح "أبها" في عبور "الخليج" بثلاثة أشواط نظيفة، كما تمكّن "الاتحاد" من كسب لقائه أمام "الترجي" بثلاثة أشواط نظيفة.
وهبط "اليرموك" إلى مصافّ أندية الدرجة الأولى، برفقة "الترجي"، بعد خسارته من "ضمك" بثلاثة أشواط مقابل شوطين.