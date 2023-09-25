من يحسم لقب دوري السيدات للكرة الطائرة.. الاتحاد أم النصر؟

استطاع فريق سيدات الاتحاد تحقيق فوزه الثاني، في بطولة دوري السيدات للكرة الطائرة في نسخته الأولى لتحديد المراكز من الأول للرابع، بعد أن كسب فريق الرياض بثلاثة أشواط نظيفة 25/14، 25/19، 25/19.