من يحسم لقب دوري السيدات للكرة الطائرة.. الاتحاد أم النصر؟

استطاع فريق سيدات الاتحاد تحقيق فوزه الثاني، في بطولة دوري السيدات للكرة الطائرة في نسخته الأولى لتحديد المراكز من الأول للرابع، بعد أن كسب فريق الرياض بثلاثة أشواط نظيفة 25/14، 25/19، 25/19.
كما فاز فريق النصر على الزلفي بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط جاءت نتائج الأشواط 25/13،23/25، 25/15, 25/13 .
وبهذا الفوز تصدر فريقا الاتحاد والنصر ترتيب المجموعة، وستكون مباراتهما يوم الثلاثاء هي من ستحدد لقب البطولة.
وتقام اليوم الاثنين، على صالة وزارة الرياضة بالرياض مباراتان لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، يلتقي العنقاء مع القادسية، ويلعب الهلال والأهلي .