"فهد بن جلوي" يكرّم بطل العالم في المصارعة ويدشّن شعار اتحاد اللعبة الجديد

كرّم الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، المصارع نبيل هوساوي، بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في المصارعة الرومانية وزن 100 كيلو، والميدالية البرونزية في المصارعة الحرة لذات الوزن، بحضور الأميرة دليّل بنت نهار بن سعود مستشارة سموّه، ورئيس الاتحاد فهد الفراج، ونائبه سعد النمر، والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالله المزيد، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض.
وجاء هذا التكريم الذي يُعدّ المعمول به مع جميع أبطال المملكة في شتى الألعاب، التي تحظى بدعم القيادة الرشيدة، أيدها الله، والمسؤولين في وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
من جانب آخر دشّن الأمير فهد بن جلوي شعار اتحاد المصارعة الجديد الذي يأتي ضمن ملف هوية كامل، بجانب اطلاعه على الخطة الإستراتيجية للاتحاد.
وأكّد رئيس اتحاد المصارعة فهد الفراج أن الإنجازات التي تحقّقت جاءت بفضل الله ثم بدعم القيادة الحكيمة، رعاها الله، ووزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية ونائبه.
وقال: "نستشعر دعمًا كبيرًا غير مسبوق لرياضتنا، ونفخر أن نسهم في بطولة بذهبية وبرونزية على المستوى العالمي، الذي جاء كذلك بعمل فريق عمل متعدد المهام في جميع إدارات ولجان الاتحاد".