"فهد بن جلوي" يكرّم بطل العالم في المصارعة ويدشّن شعار اتحاد اللعبة الجديد

كرّم الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، المصارع نبيل هوساوي، بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في المصارعة الرومانية وزن 100 كيلو، والميدالية البرونزية في المصارعة الحرة لذات الوزن، بحضور الأميرة دليّل بنت نهار بن سعود مستشارة سموّه، ورئيس الاتحاد فهد الفراج، ونائبه سعد النمر، والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالله المزيد، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض.