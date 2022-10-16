الأهلي يتغلب على الرياض ويقتحم مربع الكبار

واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم صحوته بقيادة مدربه الجديد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني محققًا فوزه الثاني تواليًا بتغلُّبه على مضيفه الرياض بهدفَيْن دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ8 بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
تأخَّر الأهلي في التسجيل حتى الدقيقة الـ86 حينما سجل هيثم عسيري أول أهداف المباراة، وعزز هشام فايق تقدُّم الضيوف من علامة الجزاء في الدقيقة الـ(90+7).
وأكمل الرياض المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ31 نتيجة تلقي الظهير الأيمن مسعود بخيت البطاقة الحمراء.
وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الثالث، في حين تجمَّد رصيد الرياض عند 10نقاط بالمركز العاشر.