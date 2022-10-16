الأهلي يتغلب على الرياض ويقتحم مربع الكبار

واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم صحوته بقيادة مدربه الجديد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني محققًا فوزه الثاني تواليًا بتغلُّبه على مضيفه الرياض بهدفَيْن دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ8 بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى.