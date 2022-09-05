الكفاءة المالية تعقب : النصر جدول أكثر من 4 ملايين ريال

من جانب آخر، علق الوليد المهيدب مدير إدارة الإعلام والاتصال في نادي النصر عبر حسابه الشخصي على ما نُشر بشأن جدولة النصر، وقال: «تؤكد إدارة نادي النصر صحة ما نشرته مسبقًا، أنها لم تجدول أي مبلغ للحصول على شهادة الكفاءة المالية، حيث ستتواصل مع اللجنة لتوضيح اللبس الذي حدث في الإعلان الذي بثته مساء اليوم».