الكفاءة المالية تعقب : النصر جدول أكثر من 4 ملايين ريال

كشفت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، عما تم سداده من الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس الماضي، لأندية دوري روشن السعودي، وما نشره حساب نادي النصر الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، الذي أعلن يوم 21 أغسطس، عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد سداد كل الالتزامات المالية دون إعادة جدولة.
وسبق أن نشر النصر عبر حسابه الرسمي في "تويتر" صورة لشهادة الكفاءة المالية، وعلق عليها بعبارة: «بعد سداد كل الالتزامات المالية دون إعادة جدولة.. النصر يتسلّم الكفاءة المالية».
وكشفت لجنة الكفاءة المالية، اليوم الاثنين، تفاصيل ما تم سداده من الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس الماضي، لأندية دوري روشن السعودي ودوري يلو للدرجة الأولى والأندية الهابطة لدوري الدرجة الثانية، عبر حساب وزارة الرياضة الرسمي في «تويتر»، التي أثبتت جدولة النصر 4.435 مليون ريال، مع تسديده 31.784.527 مليونًا.
وأعلنت لجنة الكفاءة، يوم 8 يونيو الماضي، الالتزامات المالية لأندية دوري المحترفين، كاشفةً وجود التزامات مالية على النادي العاصمي تبلغ 36.129.527 مليون ريال، قبل أن يكشف الإعلان الأخير سدادها باستثناء المبلغ المجدول.
من جانب آخر، علق الوليد المهيدب مدير إدارة الإعلام والاتصال في نادي النصر عبر حسابه الشخصي على ما نُشر بشأن جدولة النصر، وقال: «تؤكد إدارة نادي النصر صحة ما نشرته مسبقًا، أنها لم تجدول أي مبلغ للحصول على شهادة الكفاءة المالية، حيث ستتواصل مع اللجنة لتوضيح اللبس الذي حدث في الإعلان الذي بثته مساء اليوم».