بمشاركة 25 مدرّبًا.. اللجنة السعودية للآيكيدو تقيم الدورة التمهيدية

تحتضن مدينة جدة، غدًا الأربعاء، فعاليات الدورة التمهيدية لمدربي الآيكيدو، التي تنظمها اللجنة السعودية للآيكيدو بالتعاون مع معهد إعداد القادة خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر الجاري، بمشاركة 25 مدربًا.
ويحاضر في الدورة الدكتور أسعد المدني مدير التدريب والتطوير في اللجنة السعودية للآيكيدو.
وستكون أبرز محاور الدورة: مقدمة في لعبة الآيكيدو، والتعرف على اللعبة وقانون اللعبة، ومهارات التواصل مع اللاعبين، وكيفية التعامل معهم، وعوامل الأمن السلامة، وطرق التدريب العملي، بجانب الجوانب النفسية والإدارية للعبة.
من جانبه أكد رئيس اللجنة السعودية للآيكيدو المهندس باسم زارع، أن هذه الدورة تعتبر الدورة الرابعة في هذا الموسم، بعد أن أقيمت الأولى في مدينة ينبع للرجال، وأقيمت الثانية في الرياض للسيدات، والثالثة في الرياض للرجال، وتسعى اللجنة إلى التنوع في الدورات التدريبية المختلفة، مؤكدًا أن اللجنة السعودية للآيكيدو تولي الاهتمام بإقامة الدورات التدريبية في مختلف الجوانب لتحقيق الاستفادة الكاملة منها، ونقل الخبرات والمعلومات التي تنعكس بالشكل الإيجابي على اللعبة.