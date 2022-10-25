بمشاركة 25 مدرّبًا.. اللجنة السعودية للآيكيدو تقيم الدورة التمهيدية

من جانبه أكد رئيس اللجنة السعودية للآيكيدو المهندس باسم زارع، أن هذه الدورة تعتبر الدورة الرابعة في هذا الموسم، بعد أن أقيمت الأولى في مدينة ينبع للرجال، وأقيمت الثانية في الرياض للسيدات، والثالثة في الرياض للرجال، وتسعى اللجنة إلى التنوع في الدورات التدريبية المختلفة، مؤكدًا أن اللجنة السعودية للآيكيدو تولي الاهتمام بإقامة الدورات التدريبية في مختلف الجوانب لتحقيق الاستفادة الكاملة منها، ونقل الخبرات والمعلومات التي تنعكس بالشكل الإيجابي على اللعبة.