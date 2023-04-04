الشباب يضم رسمياً فريق اليمامة النسائي.. والأميرة ريم مديراً تنفيذياً

وقع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، والأميرة ريم بنت عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز اتفاقية تقضي بضم فريق اليمامة النسائي لكرة القـدم بجميع لاعباته وأجهزته الفنية والإدارية إلى فريق السيدات بنادي الشباب.
الجدير بالذكر أن فريق اليمامة حاصل مؤخراً على المركز الرابع في الدوري الممتاز للسيدات والمركز الثاني في دورة الألعاب السعودية ويضم عدداً من اللاعبات المتميزات.
من جهة أخرى أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان قراراً يقضي بتعيين الأميرة ريم بنت عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز مديراً تنفيذياً لإدارة كرة القدم النسائية بجميع فئاتها في النادي.
يشار إلى أن الأميرة ريم حاصلة على بكالوريوس فـي إدارة الأعمال ودبلوم إدارة كرة القدم للقيادات التنفيذية من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وتقلدت منصب المدير التنفيذي لنادي اليمامة منذ عام 2010، كما أنها ساهمت في إنشاء أول أكاديميـة نسائية فـي المملكة عـام 2016، بالإضافة إلى عضويتها في مجالس إدارات عدد من الأندية العالمية.