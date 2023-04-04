الشباب يضم رسمياً فريق اليمامة النسائي.. والأميرة ريم مديراً تنفيذياً

يشار إلى أن الأميرة ريم حاصلة على بكالوريوس فـي إدارة الأعمال ودبلوم إدارة كرة القدم للقيادات التنفيذية من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وتقلدت منصب المدير التنفيذي لنادي اليمامة منذ عام 2010، كما أنها ساهمت في إنشاء أول أكاديميـة نسائية فـي المملكة عـام 2016، بالإضافة إلى عضويتها في مجالس إدارات عدد من الأندية العالمية.