النصر يواجه بورتو البرتغالي ودّيًّا

وقاد البرتغالي "لويس كاسترو" المران الأول لفريق النصر في المعسكر، بحضور جميع اللاعبين، في مقدمتهم البرازيلي "أندرسون تاليسكا" العائد من الإصابة، باستثناء الثلاثي الأجنبي: "البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إيميريك لابورت" المشاركين في بطولة كأس أمم أوروبا، التي تجري منافساتها حاليًّا في ألمانيا.