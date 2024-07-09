النصر يواجه بورتو البرتغالي ودّيًّا

تقرّر أنْ يواجه النصر في معسكره الخارجي بالبرتغال، والذي يأتي استعدادًا للموسم الجديد، نظيره بورتو البرتغالي وديًّا يوم 28 يوليو الجاري، على ملعب الدراغاو معقل الفريق البرتغالي؛ بحسب ما ذكر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".
استهلّ فريق النصر تدريباته في المعسكر الإعدادي بالبرتغال، يوم أمس الاثنين، والذي يأتي استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2024/ 2025.
وقاد البرتغالي "لويس كاسترو" المران الأول لفريق النصر في المعسكر، بحضور جميع اللاعبين، في مقدمتهم البرازيلي "أندرسون تاليسكا" العائد من الإصابة، باستثناء الثلاثي الأجنبي: "البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إيميريك لابورت" المشاركين في بطولة كأس أمم أوروبا، التي تجري منافساتها حاليًّا في ألمانيا.
وسيقيم فريق النصر معسكره على مرحلتين؛ الأولى في البرتغال، ثم يغادر إلى إسبانيا لإجراء المرحلة الثانية الأخيرة، قبل أن يعود إلى الرياض في الثامن من أغسطس المقبل.