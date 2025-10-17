قمة الأهلي والشباب.. 5 وجوه تبادلوا القمصان وأرقام متباينة قبل اللقاء المرتقب

في أجواء فنية مثيرة وتاريخ مشترك بين اللاعبين، تُقام الخميس قمة منتظرة بين الأهلي والشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث تحمل هذه المواجهة ذكريات خاصة لخمسة لاعبين سبق لهم تمثيل الفريقين.
ويتذكّر سعد بالعبيد، لاعب الشباب الحالي، هدفه الوحيد في دوري روشن، والذي جاء في مرمى فريقه الحالي خلال لقاء الفريقين في يناير الماضي، عندما كان لاعبًا في صفوف الأهلي، وأسهم حينها في فوز الراقي بنتيجة 3-2.
بالعبيد ليس الوحيد في الشباب حاليًا ممن ارتدى قميص الأهلي، إذ تضم القائمة فيصل صبياني، الذي التحق بالشباب في أغسطس الماضي، بعد تجربة قصيرة مع ضمك معارًا من الأهلي، وكذلك علي مكي، القادم من الوحدة، والذي نشأ في الفئات السنية بالأهلي، إلى جانب الحارس محمد المحاسنة، الذي دافع عن مرمى الفريق الأولمبي للأهلي في بداياته.
وفي المقابل، يُعد علي مجرشي، الظهير الأيمن للأهلي، أحد أبرز اللاعبين الذين انتقلوا من الشباب بشكل مباشر قبل ثلاثة مواسم، وهو أكثر لاعب في قائمة الفريقين خاض مواجهات بين الطرفين.
تأتي هذه القمة عقب فترة توقف دولي استمرت أكثر من أسبوعين، ما يمنح الجهازين الفنيين فرصة لإعادة ترتيب الأوراق. الشباب لم يبلغ بعد مستواه الفني المطلوب مع تشكيلته الجديدة، والتي تغيّرت بوتيرة أكبر مقارنة بالأهلي، بحسب المتابعين.
الشباب يدخل المواجهة وهو في المركز 12 برصيد 4 نقاط فقط، من فوز وحيد على الحزم (1-0)، وتعادل مع الفيحاء، بينما خسر أمام الخليج (4-1) والخلود (2-1).
أما الأهلي، فيحتل المركز السابع بـ8 نقاط من انتصارين على نيوم والحزم، وتعادلين مع الاتفاق والهلال، ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، لكنه يعاني من إصابة حارسه الأساسي إدوارد ميندي، الذي أُصيب مع منتخب بلاده السنغال أمام جنوب السودان.
المدرب الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي، لم يؤكد مشاركة ميندي، مكتفيًا بالقول إن تقييم الجاهزية جارٍ، ولن يُجازف بمشاركته في حال عدم اكتمال تعافيه.
في المقابل، أعرب الإسباني إيمانول الغواسيل مدرب الشباب عن ارتياحه لفترة التوقف، التي سمحت له بتجهيز اللاعبين الجدد الذين لم يتواجدوا في معسكر النمسا (22 يوليو – 13 أغسطس). وقال في المؤتمر الصحفي:
"استفدنا كثيرًا من التوقف الدولي، والأهلي فريق قوي يضم عناصر متميزة، والمباراة ستكون صعبة".
ويُذكر أن الشباب أبرم 13 صفقة جديدة بعد معسكر النمسا، من بينهم 5 محترفين أجانب:
فنسنت سييرو، أوناي هيرنانديز، مارسيلو غروهي، ياسين عدلي، وجوش براونهيل.