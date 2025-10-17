قمة الأهلي والشباب.. 5 وجوه تبادلوا القمصان وأرقام متباينة قبل اللقاء المرتقب

بالعبيد ليس الوحيد في الشباب حاليًا ممن ارتدى قميص الأهلي، إذ تضم القائمة فيصل صبياني، الذي التحق بالشباب في أغسطس الماضي، بعد تجربة قصيرة مع ضمك معارًا من الأهلي، وكذلك علي مكي، القادم من الوحدة، والذي نشأ في الفئات السنية بالأهلي، إلى جانب الحارس محمد المحاسنة، الذي دافع عن مرمى الفريق الأولمبي للأهلي في بداياته.