رياضة

خليجي 25 .. عمان إلى نصف النهائي والأخضر يودع

خليجي 25 .. عمان إلى نصف النهائي والأخضر يودع
أحمد سرور
أحمد سرور

ودع المنتخب السعودي لكرة القدم بطولة كأس الخليج من دور المجموعات بعد خسارته من نظيره العماني 2/1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين ، مساء اليوم الخميس ، ضمن منافسات المجموعة الأولى على أرض ملعب الميناء في البصرة ، من خليجي 25 .

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، كان عمان البادئ في التسجيل عن طريق المنذر العلوي عند الدقيقة 34.

وعادل النتيجة للأخضر السعودي اللاعب تركي العمار عند الدقيقة 41 .

وكان المنتخب السعودي قد خسر خدمات اللاعب قاسم لاجامي ، الذي خرج بداعي الإصابة عند الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول .

وفي الشوط الثاني حاول الأخضر السعودي تعزيز النتيجة لكن حارب السعدي أنهى الآمال الخضراء بهدف عماني قاتل من تسديدة قوية من خارج الصندوق في الدقيقة 84 ، أعلن من خلالها عن تأهل عمان للدور التالي برفقة العراق " المستضيف" عن المجموعة الأولى .

المنتخب السعودي
المنتخب العماني
خليجي 25

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