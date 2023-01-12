خليجي 25 .. عمان إلى نصف النهائي والأخضر يودع

ودع المنتخب السعودي لكرة القدم بطولة كأس الخليج من دور المجموعات بعد خسارته من نظيره العماني 2/1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين ، مساء اليوم الخميس ، ضمن منافسات المجموعة الأولى على أرض ملعب الميناء في البصرة ، من خليجي 25 .
انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، كان عمان البادئ في التسجيل عن طريق المنذر العلوي عند الدقيقة 34.
وعادل النتيجة للأخضر السعودي اللاعب تركي العمار عند الدقيقة 41 .
وكان المنتخب السعودي قد خسر خدمات اللاعب قاسم لاجامي ، الذي خرج بداعي الإصابة عند الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول .
وفي الشوط الثاني حاول الأخضر السعودي تعزيز النتيجة لكن حارب السعدي أنهى الآمال الخضراء بهدف عماني قاتل من تسديدة قوية من خارج الصندوق في الدقيقة 84 ، أعلن من خلالها عن تأهل عمان للدور التالي برفقة العراق " المستضيف" عن المجموعة الأولى .