خليجي 25 .. عمان إلى نصف النهائي والأخضر يودع

ودع المنتخب السعودي لكرة القدم بطولة كأس الخليج من دور المجموعات بعد خسارته من نظيره العماني 2/1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين ، مساء اليوم الخميس ، ضمن منافسات المجموعة الأولى على أرض ملعب الميناء في البصرة ، من خليجي 25 .