"الآسيوي": مواجهة الأخضر السعودي مع عُمان ضمن قائمة أقوى مواجهات كأس آسيا 2023

الجولة الثانية، استاد عبدالله بن خليفة

تواجهت فيتنام مع إندونيسيا في الجولة الثانية، وكان الفريقان يبحثان بشدة عن الفوز بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية، مع الحافز الإضافي المتمثل في التفوق بمواجهة ممثلي منطقة آسيان؛ إذ تعتبر هذه المباراة من المواجهات النادرة بين منتخبات جنوب شرق آسيا في البطولة القارية. وكان آخر لقاء على هذا الصعيد قبل 52 عامًا في نسخة 1972.