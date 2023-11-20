"اللذيذ": صفقات دوري روشن صنعت حراكًا بالدوريات الكبرى بالعالم.. ولم نتفاوض مع مبابي

وعن مفاوضات التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال "اللذيذ" : كل المفاوضات في العالم قابلة للاتفاق أو الرفض وأن الكثير من اللاعبين يكون لديهم خيارات وعروض أخرى من أندية ثانية، فبعض اللاعبين يكون عندهم خطط مختلفة لمستقبلهم بعيدًا عن المال، فعلى سبيل المثال تفاوضنا مع لاعبين وكان عرضنا هو الأكبر بين العروض المقدمة لهم لكنهم فضلوا العروض الأخرى، مؤكدًا أنهم بذلوا مجهودات كبيرة من أجل انضمام ميسي للدوري السعودي لكن اللاعب في الأخير قرر اختيار وجهة أخرى.