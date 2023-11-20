"اللذيذ": صفقات دوري روشن صنعت حراكًا بالدوريات الكبرى بالعالم.. ولم نتفاوض مع مبابي

أكد سعد اللذيذ نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف أن الصفقات التي جلبها برنامج الاستقطاب للأندية دوري روشن أحدثت حراكًا حتى في الدوريات الكبرى بالعالم.
وتفصيلاً، جاء ذلك في حديث نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "كورة" على قناة روتانا خليجية، وقال "سعد اللذيذ": لمسنا ذلك حينما حضرنا مؤتمر رابطات الدوريات العالمية، حيث تم الحديث معنا من قِبل الدوريات الخمسة الكبرى وكأننا الدوري السادس في الترتيب فلم يعد هناك أفضل خمسة دوريات في العالم بل أصبحت أفضل ستة دوريات أو الأكثر تأثيرًا، فالذي أحدثناه في سوق الانتقالات الماضي جعل السعودية لاعبًا رئيسيًا في الميركاتو وهذا لا يمكن تجاهله.
وعن مفاوضات التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال "اللذيذ" : كل المفاوضات في العالم قابلة للاتفاق أو الرفض وأن الكثير من اللاعبين يكون لديهم خيارات وعروض أخرى من أندية ثانية، فبعض اللاعبين يكون عندهم خطط مختلفة لمستقبلهم بعيدًا عن المال، فعلى سبيل المثال تفاوضنا مع لاعبين وكان عرضنا هو الأكبر بين العروض المقدمة لهم لكنهم فضلوا العروض الأخرى، مؤكدًا أنهم بذلوا مجهودات كبيرة من أجل انضمام ميسي للدوري السعودي لكن اللاعب في الأخير قرر اختيار وجهة أخرى.
وكشف سعد اللذيذ : لم نتفاوض مع النجم الفرنسي كيليان مبابي بخصوص انتقاله لنادي الهلال حيث لم يكن بيننا وبين اللاعب أي مفاوضات وكل اللاعبين في العالم باستثناء لاعب أو لاعبين حاولوا التواصل معنا خلال فترة الانتقالات الصيفية .
وأضاف : في برنامج الاستقطاب لم نتفاوض مع اللاعب السنغالي ساديو ماني لصالح النصر أو لصالح الأهلي إنما نادي النصر هو من تفاوض مع اللاعب مباشرة.
وأوضح أن هناك إدارة ضمن برنامج الاستقطاب تتابع أمور ومسائل اللاعبين الأجانب وعائلاتهم وحل مشاكلهم وذلك بالتعاون بين رابطة دوري المحترفين ووزارة الرياضة منذ بداية وصولهم إلى المملكة من خلال متابعة حصولهم على الإقامات واستلام المساكن وتسجيل أولادهم في المدارس وهو ما انعكس على شعور أغلب اللاعبين في السعادة لوجودهم بالسعودية مثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز حتى إن النجم الجزائري أخبرني قائلاً إنني أتخيل نفسي أعيش في جدة دائمًا.
وكشف "اللذيذ" أن اللاعبين الأجانب الذين أحضرهم برنامج الاستقطاب وعددهم 89 إضافة إلى لاعبين، كانا موجودين من الموسم الماضي، وتم إدخالهما في البرنامج بناء على رغبة ناديهما ليس لهم أي رواتب متأخرة إلى الآن.