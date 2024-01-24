في ليلة الاحتفاء بـ "اليوبيل الماسي" أمام روما الإيطالي.. الشباب يخسر المواجهة في العاصمة الرياض

احتفل نادي الشباب الذي تأسس عام 1947، بذكرى تأسيسه الـ75، بـ "اليوبيل الماسي"، بمواجهة فريق روما الإيطالي، ضمن فعاليّات موسم الرياض، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.
وانتهى اللقاء الذي جمع الشباب وروما الإيطالي بفوز روما، بنتيجة 2/1، أحرز هدف روما الأول "جواو كوستا" في الدقيقة 54، وعادل النتيجة للشباب "كراسكو" في الدقيقة 78، لكن "لوكاكو" عزز النتيجة لروما بهدف ثانٍ.
واحتل نادي الشباب مكانةً كبيرة في عالم الكرة السعودية، حفرها على مدار 75 عامًا، وأسهم فيها العديد من الأجيال؛ فلم يطلق عليه لقب "شيخ الأندية السعودية" من فراغ، إنما هي حقيقة أكدتها الأعوام المتتالية.