في ليلة الاحتفاء بـ "اليوبيل الماسي" أمام روما الإيطالي.. الشباب يخسر المواجهة في العاصمة الرياض

واحتل نادي الشباب مكانةً كبيرة في عالم الكرة السعودية، حفرها على مدار 75 عامًا، وأسهم فيها العديد من الأجيال؛ فلم يطلق عليه لقب "شيخ الأندية السعودية" من فراغ، إنما هي حقيقة أكدتها الأعوام المتتالية.