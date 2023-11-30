جولة "الرياض إكسبو 2030 ": الاتحاد يعبر الخليج برباعية ويستمر في مطاردة أهل القمة
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفوز على شقيقه نادي الخليج في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين والمسماة بجولة "الرياض إكسبو 2030" بفوز الاتحاد بأربعة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجلها البرازيلي كورنادو في الدقيقة 9 قبل أن يضيف كريم بنزيما الهدف الثاني للاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 26 وذلك قبل أن يقلص النتيجة للخليج اللاعب خالد ناري بهدف في الدقيقة 45.
في شوط المباراة الثاني وفي الدقيقة 65 ينجح اللاعب عبد الرزاق حمدالله في تسجيل الهدف الثالث للاتحاد من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زكريا هوساوي الهدف الرابع في الدقيقة 73 وذلك قبل أن يضيف فواز الطريس النتيجة بهدف ثان لصالح الخليج في الدقيقة 90.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 28 في المركز الرابع ، فيما توقف رصيد الخليج عند النقطة رقم 13.