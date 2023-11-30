جولة "الرياض إكسبو 2030 ": الاتحاد يعبر الخليج برباعية ويستمر في مطاردة أهل القمة

في شوط المباراة الثاني وفي الدقيقة 65 ينجح اللاعب عبد الرزاق حمدالله في تسجيل الهدف الثالث للاتحاد من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زكريا هوساوي الهدف الرابع في الدقيقة 73 وذلك قبل أن يضيف فواز الطريس النتيجة بهدف ثان لصالح الخليج في الدقيقة 90.