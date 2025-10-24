"الأخضر" تحت 17 عامًا يواجه تونس وديًا استعدادًا لكأس العالم

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم غدًا السبت، أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، الذي يُقام ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لـ كأس العالم تحت 17 عامًا 2025، والمقررة إقامتها مطلع نوفمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.