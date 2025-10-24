"الأخضر" تحت 17 عامًا يواجه تونس وديًا استعدادًا لكأس العالم

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم غدًا السبت، أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، الذي يُقام ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لـ كأس العالم تحت 17 عامًا 2025، والمقررة إقامتها مطلع نوفمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
ويلاقي "الأخضر" نظيره التونسي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات (السادسة مساءً بتوقيت السعودية) على ملعب نادي رأس الخيمة.
ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة تحت إشراف المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، حيث طبّق اللاعبون تمارين لياقية، تلتها تدريبات تكتيكية متنوعة ضمن التحضيرات للمواجهة الودية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة الثانية عشرة في كأس العالم، والتي تضم إلى جانبه منتخبات النمسا ومالي ونيوزيلندا.