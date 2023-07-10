"نوبكو" توقِّع عقد رعاية مع نادي النصر السعودي

ومن جهته، قال الأستاذ أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر: "نبارك لجماهير النادي توقيع هذه الشراكة مع شركة نوبكو، التي تمنحنا فرصًا جديدة نطمح من خلالها إلى تقديم تجربة رياضية مثرية وحافلة بالإنجازات التي تعود بالنفع على النادي وجماهيره". وأعرب أيضًا عن دور هذه الرعاية في تعزيز ترابط النادي مع القطاعات المختلفة، خاصة القطاع الصحي، بما يتواءم مع رؤية السعودية 2030.