الرائد يجدد عقد الهداف التاريخي للفريق "كريم البركاوي"

أنهت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع ، اليوم الاثنين، إجراءات التجديد مع الهداف التاريخي للفريق الكروي الأول المغربي "كريم البركاوي"، دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد.
وتمت إجراءات توقيع العقد في مقر النادي مدينة بريدة، حيث مثل الرائد رئيس النادي فهد المطوع، بحضور مدير الفريق وليد الغنيم.
وجاءت خطوة تجديد عقد اللاعب المغربي كريم البركاوي من قِبل إدارة الرائد، لتضمن استمراره مع الفريق، وتقطع الطريق على رحيله، بعد أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري المصري.
ودخل الزمالك في مفاوضات مع المهاجم المغربي كريم البركاوي خلال الأيام الماضية، واقترب من تمثيل القلعة البيضاء، إلا أنه في النهاية قرر تمديد عقده مع ناديه الرائد.
وكان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، انضم إلى صفوف الرائد في صيف 2020، قادمًا من حسنية أغادير المغربي.
ومنذ انضمامه لفريق ، خاض البركاوي 106 مباريات بقميص الرائد، وسجل 51 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه.