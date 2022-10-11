صعد للمركز الرابع.. الأهلي يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة نجران

أعاد عبدالله المقرن فريقه الأهلي لسكة الانتصارات بفوزه على ضيفه نجران بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحساب الجولة السابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.