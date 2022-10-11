صعد للمركز الرابع.. الأهلي يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة نجران

أعاد عبدالله المقرن فريقه الأهلي لسكة الانتصارات بفوزه على ضيفه نجران بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحساب الجولة السابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
بادر الضيوف لافتتاح باب التسجيل عن طريق المحترف البرازيلي جواو فيتور في الدقيقة الأخيرة من زمن الوقت الأصلي للشوط الأول من تسديدة قوية زاحفة باغتت الحارس محمد الربيعي وأدرك الأهلي التعادل من علامة الجزاء بواسطة عبدالله المقرن مطلع الشوط الثاني عند الدقيقة 54.
وقبل نهاية اللقاء بدقيقة تمكن عبدالله المقرن من أن يضع الأهلي في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني من علامة الجزاء ليمنح فريقه الانتصار الثالث في المسابقة والأول تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي موسيماني.
بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة وضعته بالمركز الرابع مؤقتاً وبفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق الأخدود في حين تجمد رصيد نجران عند النقطة الثالثة ليبقى بالمركز الثامن عشر والأخير.