سيطرةٌ نصراوية على تشكيلة الجولة الرابعة من دوري روشن.. و"حمدالله" الأفضل

سيطر لاعبو النصر على التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، من خلال تواجد أربعة لاعبين، في حين تمثل حضور أندية الهلال والشباب والاتحاد والاتفاق والعدالة والرائد وضمك بلاعب واحد؛ بحسب ما كشف عنه الحساب الرسمي للدوري في موقع التواصل الاجتماعي في "تويتر"، اليوم الأحد.
وحصل المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، على جائزة اللاعب الأفضل في الجولة الرابعة، من خلال حصوله على أعلى تقييم بين نظرائه "8،5"، بعد أن قاد فريقه للفوز على الخليج بثنائية.
حراسة المرمى: ميلان مياتوفيتش حارس العدالة "8،1".
خط الدفاع: محمد جحفلي - الهلال "7،1"، عبدالإله العمري – النصر "6،9"، سعيد المولد – الاتفاق "7،1"، جيسلان كونان – النصر "8،1".
خط الوسط: عبدالرحمن غريب – النصر "7،9"، كارلوس جونيور – الشباب "7،7"، أندرسون تاليسكا – النصر "8،3"، محمد فوزير – الرائد "7،8".
خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – الاتحاد "8،5"، برونو دوراتي – ضمك "7،7".