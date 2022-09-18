سيطرةٌ نصراوية على تشكيلة الجولة الرابعة من دوري روشن.. و"حمدالله" الأفضل

وحصل المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، على جائزة اللاعب الأفضل في الجولة الرابعة، من خلال حصوله على أعلى تقييم بين نظرائه "8،5"، بعد أن قاد فريقه للفوز على الخليج بثنائية.