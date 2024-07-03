تقارير.. الإيطالي ستيفانو بيولي يقود النمور بدءًا من الموسم الجديد

حسم مسؤولو نادي الاتحاد، ملف مدرب الفريق الكروي الأول، الذي سيتولى القيادة الفنية للنمور بدءًا من الموسم الجديد 2024-2025، خلفًا للمدير الفني السابق مارسيلو جاياردو.
وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن ستيفانو بيولي سيصبح مدربًا جديدًا لفريق الاتحاد، بعد أن يوقع عقدًا ممتدًا لـ 3 سنوات قادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تفاصيل عقد بيولي مع الاتحاد غير مؤكدة، ولكنه سيحصل على راتب أعلى بكثير من راتبه الذي كان يحصل عليه مع ميلان، أي صافي 4 ملايين يورو.
ومن المتوقع أن يحصل المدرب الإيطالي بيولي مع الاتحاد على راتب سنوي بقيمة تتراوح ما بين 15 - 18 مليون يورو صافي.
من جانبه، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الشهير في سوق الانتقالات، أن المدرب الإيطالي، ستيفانو بيولي، وقع عقدًا مع نادي الاتحاد لمدة 3 أعوام كمدير فني جديد.
وذكر الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس"، أن الاتحاد يعتقد أن بيولي هو الخيار الأمثل للمشروع الجديد بالنادي الذي يرغب الفريق السعودي في أن يكون مليئًا بالطموح مع المدرب الفائز بالدوري الإيطالي مع ميلان.
بدورها، قالت صحيفة "الرياضية" إن صناع القرار في نادي الاتحاد اتفقوا مع الإيطالي ستيفان بيولي على تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.
وأوضحت الصحيفة أن صفقات الاتحاد المقبلة ستكون في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بالتنسيق بين الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي، والمدرب الإيطالي الجديد للفريق الغربي.
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يكون بيولي أول الواصلين إلى معسكر الاتحاد المقبل في إسبانيا من أجل الإشراف على التحضيرات للموسم الجديد.
وحقق المدرب ستيفانو بيولي لقب الدوري الإيطالي مع ميلان بعد غياب 11 سنة عن بطولة الدوري، وقاد بيولي ميلان في آخر محطاته بـ240 مباراة حقق خلالها 130 فوزًا وخسر 52 مباراة وتعادل في 58 مباراة.
وكان نادي الاتحاد قد أعلن، أمس، فك الارتباط بمدربه الأرجنتيني السابق جاياردو؛ إذ أجبر النادي على دفع شرط جزائي ضخم لجاياردو لإنهائه العلاقة قبل انتهاء العقد بين الطرفين.
يشار إلى أن صاحب الـ58 عامًا لم يستطع الفوز سوى بلقب واحد طوال مسيرته الكروية، التي شهدت عمله مع ما يزيد على 10 أندية، وامتدت لما يقرب 24 عامًا، وهو لقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022 مع ميلان.