تقارير.. الإيطالي ستيفانو بيولي يقود النمور بدءًا من الموسم الجديد

يشار إلى أن صاحب الـ58 عامًا لم يستطع الفوز سوى بلقب واحد طوال مسيرته الكروية، التي شهدت عمله مع ما يزيد على 10 أندية، وامتدت لما يقرب 24 عامًا، وهو لقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022 مع ميلان.