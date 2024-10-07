ألعاب السعودية الثالثة: "اليابه" و"أميرة" ينتزعان ذهب البولينج للرجال والسيدات

توج عبدالملك الشثري رئيس الاتحاد السعودي للبولينج، الفائزين والفائزات في منافسات البولينج، التي اختتمت، اليوم الاثنين، على صالة العالمي للبولينج بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية في نسختها الثالثة 2024.