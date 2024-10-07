ألعاب السعودية الثالثة: "اليابه" و"أميرة" ينتزعان ذهب البولينج للرجال والسيدات

توج عبدالملك الشثري رئيس الاتحاد السعودي للبولينج، الفائزين والفائزات في منافسات البولينج، التي اختتمت، اليوم الاثنين، على صالة العالمي للبولينج بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية في نسختها الثالثة 2024.
وأحرز بندر بن ثامر اليابه الميدالية الذهبية، وحقق الأمير محمد بن سلطان بن سعود آل سعود، المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نال أحمد عبدالإله أبو الريش المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفي منافسات (السيدات) انتزعت أميرة الشنو الميدالية الذهبية، وحصلت ايرين تومولوفا على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية لجينيس دلكروز.