خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للهجن.. تزكية "ابن جلوي" رئيساً للجنة التنفيذية

وكان الاتحاد العربي للهجن، قد أغلق باب الترشح لرئاسة وعضوية اللجنة التنفيذية للفترة التي تبدأ من سبتمبر 2024 وحتى سبتمبر 2028، وقد كشف عن قائمة المرشحين: وجود البحريني علي بن محمد فاضل المري في منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية عن قارة آسيا، والسوادني سعد العمدة في منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية عن قارة إفريقيا.