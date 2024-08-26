في إطار الجولة الترويجية لها.. محافظ الأحساء يتسلّم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

تسلَّم الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم الإثنين في جامعة الملك فيصل، شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، والتي تأتي في إطار الجولة الترويجية لها، بحضور عدد من المسؤولين والرياضيين وأهالي المحافظة، وسط تفاعل طلاب الجامعة.
ونوّه محافظ الأحساء بما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وهو ما جعل المملكة وجهةً رياضيةً للعديد من الفعاليات العالمية، بما يُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وثمّن الأمير سعود المتابعة المستمرة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وجهوده في النهوض بالقطاع الرياضي، مؤكدًا أن إقامة الألعاب السعودية ينعكس إيجابيًا على قطاع الرياضة والرياضيين في وطننا، مشيرًا إلى أن تنظيمها المميز يشكل دليلًا عمليًا على إمكانات المملكة وقدرتها على استضافة أكبر الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية في كل المجالات.
وتسلّم محافظ الأحساء شعلة الدورة من اللاعب محمد السهلاوي الذي شارك في كأس العالم 2018 وكان هداف تصفيات كأس العالم، وحقق الدوري السعودي ثلاث مرات، وكأس ولي العهد مرة واحدة، وكذلك دوري الدرجة الأولى، فضلًا عن تحقيقه لأفضل لاعب عربي 2015 وأفضل لاعب في موسم 2014 للدوري السعودي، وأفضل لاعب واعد عام 2009 وهداف موسم 2009 وهداف العالم 2015 وجائزة التميز موسم 2009 لأفضل لاعب في الموسم، وذلك في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.
وتناوب على حمل الشعلة اللاعبة سارة الصالح لاعبة كرة الريشة التي حققت المركز الأول في دوري المدارس على منطقة الرياض، وحققت المركز الثاني في دوري المدارس ببطولة المملكة، وحققت المركز الرابع في المنافسات الزوجية في بطولة المملكة للاتحاد السعودي للريشة، وحققت المركز الخامس في المنافسات الفردية في بطولة المملكة للاتحاد السعودي للريشة.
وبدأت جولة الشعلة في محافظة الأحساء بزيارة قصر خزام، وحمل الشعلة بطلة الفروسية فنون الحميدان الحاصلة على فضية دورة الألعاب السعودية 2022، وذهبية بطولات دولية فئة 3 نجوم ونجمتين في السعودية 2023، وذهبية في شوطين للسيدات 1 و2، في نهائي دوري جاهز 2024، ومن ثم حمل الشعلة لاعب المنتخب للبادل فهد السعد مصنف دولي وفائز بالمركز الأول في النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية ولاعب المنتخب الوطني للبادل.
وواصلت المسيرة جولتها في أحد أبرز المعالم التعليمية في منطقة الأحساء، حيث توجهت المسيرة إلى جامعة الملك فيصل ليحمل الشعلة كل من الرباع علي العثمان لاعب نادي الطرف والمنتخب السعودي لرفع الأثقال الحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين 2018، والذي حقق ذهبية وفضية رفع الأثقال في بطولة العالم للشباب في لاس فيغاس الأمريكية 2019، ومُنِح وسام المؤسس الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية من يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- 2019.
واللاعب إبراهيم البراهيم الذي حقق 3 ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم بتبليسي لرفع الأثقال، وحقق ذهبية دورة الألعاب السعودية الأولى 2022، وذهبية دورة الألعاب السعودية الثانية 2023، والمركز الأول ببطولة العالم بالإمارات 2024.
وتهدف جولة الشعلة هذا العام زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مسار يجوب 47 معلمًا شهيرًا في جميع أنحاء المملكة، ويرافقها عددًا من الأبطال والمؤثرين ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، وسط تفاعل أهالي المنطقة عند مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.