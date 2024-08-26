في إطار الجولة الترويجية لها.. محافظ الأحساء يتسلّم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

وثمّن الأمير سعود المتابعة المستمرة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وجهوده في النهوض بالقطاع الرياضي، مؤكدًا أن إقامة الألعاب السعودية ينعكس إيجابيًا على قطاع الرياضة والرياضيين في وطننا، مشيرًا إلى أن تنظيمها المميز يشكل دليلًا عمليًا على إمكانات المملكة وقدرتها على استضافة أكبر الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية في كل المجالات.