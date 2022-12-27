"ديربي القصيم" .. قمة منتظرة تجمع "السكري" و "رائد التحدي" من جديد

ظروف صعبة يعيشها الرائد هذا الموسم، بعد أن خسر 6 مواجهات وفاز في أربع فقط ، لذا فإن الفرصة سانحة للعودة إلى مناطق الدفء حتى لو كان ذلك عبر بوابة غريمه التقليدي التعاون ، كما أنه ( أي الرائد) ما زال يعيش نشوة انتصاره الأخير على نظيره الباطن.