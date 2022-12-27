"ديربي القصيم" .. قمة منتظرة تجمع "السكري" و "رائد التحدي" من جديد

تشهد الجولة 11 من دوري روشن للمحترفين لكرة القدم ، قمة منتظرة ، تجمع التعاون ( الخامس - 20 نقطة) بنظيره الرائد ( الحادي عشر - 12 نقطة) في "ديربي القصيم" المنتظر ، السبت المقبل، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ، ومن المتوقع حضور جماهيري كبير لموقعة بريدة المرتقبة.
ظروف صعبة يعيشها الرائد هذا الموسم، بعد أن خسر 6 مواجهات وفاز في أربع فقط ، لذا فإن الفرصة سانحة للعودة إلى مناطق الدفء حتى لو كان ذلك عبر بوابة غريمه التقليدي التعاون ، كما أنه ( أي الرائد) ما زال يعيش نشوة انتصاره الأخير على نظيره الباطن.
في المقابل يأمل "السكري" مواصلة تقديم عروضه الإيجابية وتجاوز كبوة السقوط أمام الاتحاد، لذا فإن التعاون يسعى إلى بلوغ مربع الكبار من جديد ، وعدم مغادرته حتى نهاية "الميركاتو الشتوي".