الهلال: "سالم الدوسري" يشارك في التدريبات الجماعية.. و"الشهراني" يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي

كشف نادي الهلال أمس الاثنين، عن جاهزية قائد الفريق الكروي الأول " سالم الدوسري " لخوض مواجهة الطائي، المقرر لها الخميس المقبل، على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي.