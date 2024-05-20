الهلال: "سالم الدوسري" يشارك في التدريبات الجماعية.. و"الشهراني" يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي

كشف نادي الهلال أمس الاثنين، عن جاهزية قائد الفريق الكروي الأول " سالم الدوسري " لخوض مواجهة الطائي، المقرر لها الخميس المقبل، على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي.
ووفي الجانب الميداني، شارك سالم الدوسري في التدريبات الجماعية للفريق الأزرق أمس الاثنين، استعداداً لمواجهة الطائي، بعد غياب عن مباريات الهلال الماضية، وعلى رأسها ديربي الرياض أمام النصر، بداعي الإصابة.
وأشار حساب النادي عبر "إكس": إن ياسر الشهراني واصل برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات الجماعية أمس.