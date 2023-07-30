الهلال يستهدف التعاقد مع "أوناي سيمون" حارس مرمى أتيلتيك بلباو

يلعب أوناي سيمون صاحب الـ26 عامًا، لنادي أتيلتيك الإسباني منذ يوليو 2018، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2020، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 25 مليون يورو.