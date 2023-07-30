الهلال يستهدف التعاقد مع "أوناي سيمون" حارس مرمى أتيلتيك بلباو

كشفت صحيفة "As" الإسبانية عن أن الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع أوناي سيمون، حارس مرمى، أتيلتيك بلباو الإسبانى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ووفقًا للصحيفة الإسبانية فإن الهلال بدأ مفاوضاته واتصالاته مع الحارس الإسباني، حيث إنه مستعد لدفع من 45 إلى 50 مليون يورو، للحصول على خدمات سيمون بالموسم الجديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي السعودي يتعاملون بجدية مع حارس مرمى المنتخب الإسباني، كما شددت على أن حارس المرمى ونادي أتيلتيك يرحبون بفكرة الانتقال إلى الهلال، واللعب بالدوري السعودي.
يلعب أوناي سيمون صاحب الـ26 عامًا، لنادي أتيلتيك الإسباني منذ يوليو 2018، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2020، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 25 مليون يورو.
وحسم الهلال 4 صفقات عالمية خلال الميركاتو الصيفي الحالي وهم: البرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون ، والسنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي والصربي سيرغي ملينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي ومالكوم من زينيت سان بطرسبورغ الروسي.