صحيفة "مكسيكية" : قد يعلن "النصر" هذا الأسبوع رحيل الأرجنتيني "موري"

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مسألة رحيل المدافع الأرجنتيني فونيس موري عن صفوف النصر قد بات مؤكدًا أن الأسبوع المقبل ربما يشهد الإعلان عن ذلك.
وقالت تلك التقارير إن اللاعب يوجد في معسكر النصر الإعدادي ليكون جاهزًا للانضمام لكروز أزول المكسيكي.
وقالت صحيفة "tudm” المكسيكية إن انتقال اللاعب للنادي المكسيكي سيكون بمثابة الصفقة المدروسة لتعزيز صفوف الفريق في مسابقة ابرتورا 2022.
وتسعى إدارة النادي السعودي إلى التعاقد مع مدافع أجنبي لتعزيز صفقات الفريق الأجنبية بعدما نجح في تعزيز صفوفه بحارس مرمى على مستوى عالمي ولاعب ظهير أيسر.