في ختام الجولة الـ11 من دوري روشن: الاتحاد يبحث عن الصدارة أمام الفتح.. وإثارة منتظرة في لقاء الرياض والاتفاق

ويدين الاتحاد بالفضل في حال تجاوز محطة الفتح والانقضاض على الصدارة لفريق الخليج، الذي أذاق المتصدر الهلال الهزيمة الأولى له في الدوري هذا الموسم؛ وبالتالي فتح الباب على مصراعيه لاقتناص الصدارة.