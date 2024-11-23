في ختام الجولة الـ11 من دوري روشن: الاتحاد يبحث عن الصدارة أمام الفتح.. وإثارة منتظرة في لقاء الرياض والاتفاق

تُختتم مساء اليوم الأحد منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن بثلاث مواجهات منتظرة.
ويسعى الاتحاد "المركز الثاني برصيد 27 نقطة" للتربع على قمة ترتيب فرق الدوري عبر بوابة الفتح "صاحب المركز الأخير" برصيد 5 نقاط، حينما يستضيف الأخير عند الساعة الثامنة مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.
ويدين الاتحاد بالفضل في حال تجاوز محطة الفتح والانقضاض على الصدارة لفريق الخليج، الذي أذاق المتصدر الهلال الهزيمة الأولى له في الدوري هذا الموسم؛ وبالتالي فتح الباب على مصراعيه لاقتناص الصدارة.
وتُختتم منافسات الجولة الـ11 بلقاءَي (ضمك والخلود) في أبها، و(الرياض والاتفاق) في الرياض.