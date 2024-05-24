رياضة

الاتفاق يستأنف تحضيراته بتدريب استشفائي بعد الفوز على الشباب

الاتفاق يستأنف تحضيراته بتدريب استشفائي بعد الفوز على الشباب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الاعتيادية، اليوم الجمعة، في الصالة الرياضية بمقر النادي، تحت قيادة المدرب الإنجليزي "ستيفن جيرارد".

وكان التدريب قد اشتمل على تمارين استرجاعية للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة الأمس، والتي انتهت بفوز الاتفاق على نظيره الشباب بنتيجة "0/1".

فيما خصص الجهاز الفني تدريبات لياقية لبقية اللاعبين في الصالة الرياضية؛ لرفع المعدل اللياقي.

الجدير بالذكر أن الاتفاق سيختتم مواجهاته في دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/ 24، بمواجهة مضيفه التعاون يوم الاثنين المقبل في القصيم.

نادي الاتفاق

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org