روميلو لوكاكو يقترب من الانضمام إلى الأهلي

وأشار إلى أن تعثر بقاء روميلو لوكاكو مع إنتر جعله يغير موقفه، حيث بدأ يرحب بفكرة الانتقال، للعب لدوري روشن السعودي، حيث أصبح بات قريبًا من الانضمام للنادي الأهلي .