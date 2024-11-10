نجم الاتحاد "كانتي" على رادار عملاقَيْ الدوري الأوروبي خلال فترة "الميركاتو الشتوي"

وأشارت الصحيفة إلى أن قادة النادي السعودي يعتمدون على كانتي، وليس لديهم أي خطط للسماح له بالمغادرة إلا إذا كان هناك عرض استثنائي من أحد الأندية الأوروبية، أو طلب الفرنسي الرحيل.