نجم الاتحاد "كانتي" على رادار عملاقَيْ الدوري الأوروبي خلال فترة "الميركاتو الشتوي"

يتطلع ناديان كبيران بالدوري الأوروبي إلى عودة نجم الاتحاد، الفرنسي نغولو كانتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب المعلومات الواردة لصحيفة "90min" فإن هناك ناديَيْن أوروبيَّيْن كبيرَيْن يتابعان الفرنسي عن كثب، هما ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، اللذان يمكنهما أن يلجآ إلى لاعب تشيلسي السابق هذا الشتاء.
وأفادت الصحيفة بأنه يمكن أن يكون نغولو قد اقترب من مغادرة أسوار نادي الاتحاد، والانتقال إلى أحد الأندية الكبري بأوروبا.
ويبدو أن عودة لاعب الاتحاد إلى أوروبا ستكون في وقت أبكر مما كان متوقعًا، وبات انتقاله إلى أوروبا مسألة وقت؛ إذ يحظى باهتمام كبير، يزداد يومًا بعد يوم منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
ويُعدُّ لاعب خط الوسط الدفاعي، الذي يرتبط بعقد حتى يونيو 2026 مع الاتحاد، أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب لوران بلان.
وأشارت الصحيفة إلى أن قادة النادي السعودي يعتمدون على كانتي، وليس لديهم أي خطط للسماح له بالمغادرة إلا إذا كان هناك عرض استثنائي من أحد الأندية الأوروبية، أو طلب الفرنسي الرحيل.