"النمسا " تجهز الأهلي لمنافسات الموسم الرياضي الجديد .. حتى 5 أغسطس المقبل

قررت إدارة النادي الأهلي تغيير مقر معسكر الفريق الكروي الأول، من دولة سلوفينيا إلى النمسا، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.
ووفقًا لـصحيفة «الرياضية»، أن إدارة النادي الأهلي قررت تغيير مقر معسكر الفريق الأول جاء تغيير موقع المعسكر الإعدادي، نظرًا لوجود عددٍ من الفرق ما يجعل تجهيز المباريات التجريبية أكثر سهولة.
كما أشارت إلى أن المعسكر سوف يبدأ، الأحد المقبل 16 يوليو الجاري، ويستمر حتى يوم 5 أغسطس المقبل، وذلك قبل بداية دوري روشن السعودي بأسبوع واحد.
يُذكر أن الأهلي عزز صفوفه بالتعاقد مع السنغالي ميندي حارس المرمى، إضافة إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو، حتى هذه اللحظة.