النخلي إلى نهائيات الـ200م في أولمبياد باريس.. ودوشي يدشن مشاركته اليوم

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله-، وللشعب السعودي عامة؛ بمناسبة تحقيق البطل عبدالرحمن القرشي، لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى (كراسي متحركة) الميدالية الذهبية بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وتحقيق رقم شخصي جديد بزمن 14.48 ثانية في سباق 100م.
واعتبر سموه أن ما تحقق من إنجاز متميز نتيجة الدعم الكبير وغير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن فوز البطل القرشي بالميدالية الذهبية يعكس حجم الاهتمام والدعم الكبير من قيادة هذا الوطن الغالي نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومواصلة رفع العلم السعودي في المحافل الدولية.
وتأهل العداء علي النخلي، لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، لنهائيات سباق 200 م T37، التي ستقام عند الـ11.30 من صباح اليوم السبت في مضمار استاد فرنسا الدولي. وكان النخلي قد تأهل بعد حصوله على المركز الثاني بمجموعته في التصفيات التي أقيمت مساء اليوم على المضمار ذاته، بزمن 23.43 ثانية.
وسيتنافس النخلي مع الإندونيسي سابتويوغو بورنومو، الذي تأهل من التصفيات بزمن 23.41 ثانية، والبولندي ميشيل كوتكوسكي بزمن 23.51 ثانية، والبرازيلي ريكاردو ميندونكا بزمن 23.51 ثانية، ومواطنَيْه كوستا كريستيان بزمن 23.05 ثانية، وشافيز ديسلفا بزمن 23.53 ثانية، وأندوفن اندري من فريق اللاجئين البارالمبي بزمن 23.54 ثانية، والأوكراني ميكولا رايسكي بزمن 23.69 ثانية.
يُدشِّن حسن دوشي، لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، اليوم السبت عند الساعة الـ8.20 مساء بتوقيت السعودية مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بنهائيات الوثب الطويل T20 في استاد فرنسا الدولي.
ويدخل الواثب دوشي المنافسة برقم شخصي بمسافة 7.03 مع 10 واثبين، يتقدمهم الماليزي عبداللطيف روملي، صاحب ذهبيتَي ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020، الرقم القياسي بمسافة 7.60 م، إضافة إلى الأسترالي نيكولاس هيم بمسافة 7.39 م، والبرازيلي نيتو سيزار بمسافة 7.17م، والكندي فيسوس بمسافة 7.35م، والكولومبي أسبريلا أوباندو بمسافة 7.22م، والإكوادوري أسبنوزا شالا بمسافة 7.08م، واليوناني برود رومو بمسافة 7.17م، والجامايكي توماس بمسافة 5.99م، وكابدور إيدي من موريشيوس بمسافة 6.87م، وإيكو شيف من فريق اللاجئين البارالمبي بمسافة 7.41م.
تُختتم اليوم السبت 9 منافسات في دورة الألعاب البارالمبية، هي (كرة القدم للمكفوفين، والدراجات، والفروسية، والجودو، والسباحة، وتنس الطاولة، والمبارزة، والكرة الطائرة [جلوس]، والتنس [كراسي المتحركة]). فيما يُتوَّج الفائزون في ختام الدورة غد الأحد بأربع رياضات، هي: كرة السلة (كراسي متحركة)، ورفع الأثقال، والكانو، وألعاب القوى.
يُذكر أن أكثر من 4400 رياضي تنافسوا في 22 رياضة.