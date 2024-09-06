النخلي إلى نهائيات الـ200م في أولمبياد باريس.. ودوشي يدشن مشاركته اليوم

وتأهل العداء علي النخلي، لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، لنهائيات سباق 200 م T37، التي ستقام عند الـ11.30 من صباح اليوم السبت في مضمار استاد فرنسا الدولي. وكان النخلي قد تأهل بعد حصوله على المركز الثاني بمجموعته في التصفيات التي أقيمت مساء اليوم على المضمار ذاته، بزمن 23.43 ثانية.