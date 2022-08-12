الباطن يتغلب على الخور القطري ودياً

تغلب فريق الباطن على نظيره الخور القطري بهدف دون رد، اليوم الجمعة، في المباراة التجريبية التي جمعت بينهما على استاد مدينة صبنجة التركية، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2022/ 2023.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب يوسف المزيريب في الشوط الثاني من المباراة، في حين تمكن الحارس الأوروغوياني مارتن كامبانيا من التصدي لركلة الجزاء لمصلحة فريق الخور.
ويعد لقاء الخور المواجهة الودية الثانية للباطن خلال معسكره المقام حالياً في تركيا، حيث خسر في المباراة الودية الأولى أمام البطائح الإماراتي 1/ 0.
يُذكر أن الباطن سيختتم معسكره في تركيا الثلاثاء المقبل، حيث سيعود إلى حفر الباطن لإكمال المرحلة الثالثة قبل مباراته الأولى أمام الشباب في الـ 25 من أغسطس الحالي ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.