الباطن يتغلب على الخور القطري ودياً

تغلب فريق الباطن على نظيره الخور القطري بهدف دون رد، اليوم الجمعة، في المباراة التجريبية التي جمعت بينهما على استاد مدينة صبنجة التركية، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2022/ 2023.