في نصف نهائي بطولة آسيا 2023.. الأردن لتحقيق الحلم أمام كوريا.. وقطر للدفاع عن اللقب أمام إيران

الأردن يسعى لكتابة التاريخ، بعد أن بلغ هذا الدور لأول مرة في تاريخه في المشاركات الآسيوية، كما أن بلوغه النهائي بحد ذاته يعد إنجازاً كبيراً في مسيرة "النشامى"، بقيادة مدربهم المغربي الحسين عموتة، عبر البوابة الكبيرة.